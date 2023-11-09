Общество

Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Необходимо рассмотреть налоговые преференции для многодетных семей, в том числе возможность освобождения их от НДФЛ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», - цитирует ее РИА Новости.

Матвиенко также предложила обсудить формирование программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов «с учётом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи».

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети. Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», - подчеркнула парламентарий.