Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Талантливы и красивы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск будет посвящен фестивалю «Мисс и Миссис Псков-2023», финальный этап которого 25 ноября состоится в СРК «Простория».

Сегодня директор конкурса Николай Королев на правах ведущего программы пообщается с участницами фестиваля - Мисс талант 2023 Анной Мосоловой и Миссис талант 2023 Натальей Пескиной. Гостьи студии поделятся своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от финала.

Трансляция завершена.