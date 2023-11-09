Общество

Два псковича стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры села»

Два псковича стали победителями всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Награждение состоялось на Международной выставке-ярмарке «Россия» в Доме молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Высокую оценку экспертного жюри получили директор Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района Федор Леонов и учитель русского языка Остенской средней школы Вячеслав Новиков. В финале в мастерской управления «Сенеж» они прошли комплексную оценку компетенций — в группах с другими участниками представители области решали управленческие кейсы на основе реальных проблем, с которыми сталкиваются жители сельских территорий.

Всего в финальной части выступили 150 конкурсантов, победителями признаны 50 сельских специалистов. Это студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. С победой участников поздравили представители Госдумы, Росмолодежи, Минсельхоза России, Общественной палаты России.

Для участников также был предусмотрен обучающий блок. Они общались с федеральными спикерами, в том числе из АНО «Диалог», Россельхозбанка, президентского фонда культурных инициатив и других ведомств и организаций.

Победители конкурса «Лидеры села» получат возможность реализации индивидуальных треков профессионального и карьерного развития при поддержке федеральных наставников, смогут стать частью экспертных и консультативных органов, войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.

В правительстве напомнили, что конкурс организован в рамках концепции создания комфортной жизни на селе, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется по всероссийской программе «Кадры для села» от Росмолодежь и Российского союза сельской молодежи при поддержке всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В конкурсе принимают участие сельские управленцы от 18 до 35 лет в сферах муниципального управления, общественной и политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Всего на конкурс в 2023 году поступило более 14 тысяч заявок из всех субъектов РФ.