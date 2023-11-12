Общество

Россияне стали есть больше сладкого, показало исследование

Россияне в третьем квартале стали есть больше сладостей, чем год назад, говорится в исследовании сервиса «Контур.Маркет», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сервиса оценили продажи шоколада, сладких батончиков и конфет более чем в 65 000 торговых точках РФ по итогам третьего квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Россияне стали есть больше сладкого, по сравнению с прошлым годом спрос на сладости вырос во всех трех категориях товаров», - констатируют эксперты.

К примеру, батончики стали покупать на 25% чаще, чем по итогам третьего квартала год назад, шоколад - на 14% чаще, более скромная динамика - по конфетам, плюс 3%. При этом батончики в среднем даже подешевели - на 13%, до 36 рублей, цена на шоколад выросла всего на 1%, до 73 рублей, а конфеты стоят 144 рубля, как и годом ранее.

«Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение - например, "Обыкновенное чудо" в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг - уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них», - прокомментировала аналитик Дарья Жигалина.

Она также обратила внимание, что и в 2022, и в 2023 годах пиковым месяцем по количеству продаж в третьем квартале остается сентябрь - скорее всего, это связано с Днем знаний, когда шоколад и другие сладости покупают в подарок. Соответственно, продажи батончиков в сентябре выросли на 37% год к году, шоколада - на 32%, а конфет - на 3%.