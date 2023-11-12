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Общество

В МГУ предложили создать новую специальность

12.11.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Московский государственный университет во главе с ректором Виктором Садовничим предлагает создать новую специальность "фундаментальная инженерия" для подготовки специалистов, инженеров-исследователей, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова.

«Вот с этой целью, конечно, сейчас в стране очень много уделяется внимания инженерному образованию, но Московский университет во главе с Виктором Антоновичем (Садовничим, ректор МГУ - ред.) предлагает ввести новую специальность, которая называется "фундаментальная инженерия", которая как раз и будет готовить специалистов, инженеров-исследователей», - сказала Горбунова.

Она подчеркнула, что очень важно подготовить инженеров нового поколения, инженеров-исследователей, которые будут превращать фундаментальные результаты в технологические, высокотехнологические разработки.

«Это очень хорошо, можно, например, на лекарствах показать, мы можем создать дженерик, ту молекулу, которая уже существует, но для того, чтобы разработать какое-то новое лекарство, конечно, нужны более глубокие фундаментальные исследования, но потом эти исследования нужно уметь превратить в реальную технологию, реальное лекарство», - пояснила Горбунова.

Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее сообщал, что вуз разработал и планирует внедрить новый стандарт в области фундаментальной инженерии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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