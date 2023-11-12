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Общество

Названы три распространенные ошибки пациентов с повышенной температурой

13.11.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Любое повышение температуры может говорить о воспалительном процессе в организме, отметила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. Есть три ошибки, которые часто совершают россияне при появлении жара, поделилась наблюдением она. Первая из них – пытаться вылечиться с помощью комбинированных препаратов, не обращаясь к врачу, сказала терапевт.

«Если мы снижаем температуру 37,2, используя комбинированные лекарственные препараты, которые якобы лечат простуду за полчаса, мы просто убираем симптомы, но не лечимся и не знаем, выздоровели мы или нет. Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», – предупредила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Другая ошибка – злоупотребление жаропонижающими средствами, продолжила она.

«Не каждую температуру надо сбивать, все-таки это реакция на болезнь, организм борется. Температура 37 вообще может не быть патологией. Днем можно побыть даже с температурой 37,5-38, если человек хорошо себя чувствует. К вечеру, если вы уже устали, хочется поспать, болит голова, можно принять жаропонижающий препарат. Исключение составляют люди, у которых есть какие-то заболевания центральной нервной системы. Тогда нужно снижать температуру раньше и не допускать ее подъема выше 38», – уточнила Татьяна Романенко.

Некоторые люди, наоборот, не сбивают температуру, даже если она поднимается до 39 градусов, добавила врач. По ее словам, это еще одна распространенная ошибка.

«Иногда человек чувствует себя относительно неплохо, а у него температура очень высокая – 38,5-39 градусов. Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство, чтобы избежать дополнительной нагрузки на мозг и сердце», – посоветовала Татьяна Романенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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