Общество

Температура воздуха сократится до минимума на Северо-Западе России к концу недели

На Северо-Западе России рабочая неделя стартует ненастной, но сравнительно тёплой погодой, сообщает метеоцентр «Фобос».

Во второй половине периода вероятность осадков сократится до минимума, и температура будет понижаться: к пятнице на севере региона −6…−11°, в южной части – до −4…+1°.

В Центральной России вплоть до среды будут смещаться поля фронтальной облачности, так что не обойдётся без дождей, местами переходящих в снег, а днём столбики термометров покажут +2…+7°. С четверга погода наладится, и температура понизится до −3…+2°.

В Санкт-Петербурге в первую половину периода ожидаются дожди, переходящие в снег, днём 0…+3°. В последующие дни осадки маловероятны, днём около 0°.

В Москве вплоть до среды слякотно, после полдня +3…+5°. Затем погода пойдет на поправку, и днём похолодает до −1…+1°.