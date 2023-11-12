Общество

Новый знак качества хотят ввести в России

В России предлагают ввести новый знак качества, он имеет условное обозначение «Шерсть России». Это следует из рекомендаций министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Согласно рекомендациям совета, это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке. В СФ также предлагают осуществлять контроль за качеством готовых изделий из шерстяного сырья, в том числе продаваемых онлайн: имеется в виду их соответствие заявленному составу.

В настоящее время участились случаи жалоб в Минпромторг на несоответствие заявленного состава продукции реальному, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства. Такое положение дел негативно отражается на ценообразовании и ожиданиях покупателей. В ведомстве поддержали инициативу о введении нового знака качества.