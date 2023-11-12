Общество

Сроки внедрения ГОСТа на школьную форму назвали в Роскачестве

ГОСТ на школьную форму в России планируют утвердить в 2024 году, закон вступит в силу с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

«В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года», - приводит слова Протасова «Российская газета».

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Он пояснил, что в ГОСТе прописываются не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а исключительно требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. «Ребенок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера - это решит школа и родительский комитет», - подчеркнул Максим Протасов.

Протасов добавил, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть товара, которая называлась «школьная форма», совсем не дышала и не пропускала влагу.

«За детей было страшно. Именно такие вопросы качества формы оговариваются в ГОСТе», - заключил глава Роскачества.