Общество

Минимальный размер оплаты труда предложили формировать без учета допвыплат

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому оклад сотрудника, не превышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ), не должен включать в себя надбавки и иные компенсационные выплаты.

Сергей Леонов в студии ПЛН FM

Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс (ТК) РФ. В частности, предложено прописать, что месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени, и не превышающая МРОТ, должна формироваться без учета стимулирующих выплат. Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 07.12.2017 №38-П, в котором говорится, что ТК РФ не предполагает включения в состав МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, суд постановил, что надбавки и стимулирующие выплаты к окладу к включению в состав зарплаты сотрудника, которая не превышает МРОТ, не предполагаются, пишет ТАСС.

«Как и следует из названия, минимальный размер оплаты труда - это сумма, ниже которой не может быть выплата за работу в месяц в режиме полной занятости и при исполнении всех обязанностей. Однако ежемесячная зарплата может состоять из множества частей. Это могут быть тарифные ставки, оклад, доплаты и компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», - рассказал в беседе с ТАСС Леонов.

Однако он уточнил, что законопроектом предложено установить именно то, что все надбавки к окладу сотрудника, не зарабатывающего свыше МРОТ, должны начисляться именно от этой величины, а не формировать минимальный обязательный размер. «То есть повышать зарплату, а не "подгонять" ее к минимуму», - подытожил депутат.