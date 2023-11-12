Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам такси и каршеринга

Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам услуг такси и каршеринга, сообщается в Telegram-канале службы.

«13 ноября во всех регионах России начала работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам услуг такси и каршеринга. Консультацию можно получить до 24 ноября. Специалисты службы проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, а также о деятельности агрегаторов такси», - говорится в сообщении.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).