Общество

Дело по цене жизни: чем промышляют наркопреступники в Псковской области, и как их ловят

Пять нарколабораторий ликвидировано в Псковской области в этом году… Печерянка выращивала около дома и хранила в банках дурман-траву… «Закладчики» ворошат Корытовский лесопарк… Кажется, в нашем регионе не проходит и двух недель, чтобы псковичи не узнали о новом наркопреступлении или его судебном продолжении.

Фото: Светлана Пикалёва

Реально ли отправить наркотик по почте? Какие вещества «ходят» по Псковской области? Как полиция ловит изготовителей наркотиков и контрабандистов? В ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности читайте здесь>>>