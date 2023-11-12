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Общество

Дело по цене жизни: чем промышляют наркопреступники в Псковской области, и как их ловят

13.11.2023 14:16|ПсковКомментариев: 1

Пять нарколабораторий ликвидировано в Псковской области в этом году… Печерянка выращивала около дома и хранила в банках дурман-траву… «Закладчики» ворошат Корытовский лесопарк… Кажется, в нашем регионе не проходит и двух недель, чтобы псковичи не узнали о новом наркопреступлении или его судебном продолжении.

Фото: Светлана Пикалёва

Реально ли отправить наркотик по почте? Какие вещества «ходят» по Псковской области? Как полиция ловит изготовителей наркотиков и контрабандистов? В ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности читайте здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей
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