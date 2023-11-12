Общество

Предложение сократить рабочую неделю на час разъяснили в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным рабочим днем. Он рассказал, что первое обсуждение этого вопроса прошло еще в июле 2023 года. Эксперты тогда обратили внимание, что из-за роста занятости и снижения безработицы в 2022 году выросла не только средняя продолжительность рабочей недели, но и общее количество отработанных человеко-часов.

Сенатор напомнил, что в пандемию все перешли на удаленную работу — можно сказать, что сейчас люди находятся в смешанных условиях труда. Поэтому прежде всего эта мера направлена на работников тяжелых предприятий, офисных сотрудников и работников госструктур — тех, кто работает 5/2, пишет «Парламентская газета».

«Несмотря на шутки из разряда "это всего лишь час", именно этот час служит дополнительным временем для эмоционального восстановления. В случае принятия проекта федерального закона эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», — сказал Гибатдинов.

Парламентарий также заверил, что работодатели совершенно не будут против, так как он общался с представителями различных компаний — в целом многие и так разрешают сотрудникам уходить в пятницу пораньше.

«Со своей стороны считаю, что правильный баланс отдыха и работы способствует повышению производительности труда, что нужно и дальше работать в направлении формирования новых мер, направленных на защиту прав трудящихся», — заключил Гибатдинов.

Согласно действующему законодательству, работать меньшее количество часов в день могут:

несовершеннолетние до 16 лет, им положено трудиться не более 24 часов в неделю;

сотрудники от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю;

инвалиды I и II группы — не более 35 часов в неделю;

те, кто работает во вредных, опасных условиях, — не более 36 часов в неделю.

Существует и такое понятие, как неполный рабочий день, который может устанавливаться по соглашению между работником и работодателем. Тогда зарплата будет исчисляться пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ.

По статье 93 Трудового кодекса работодатель не может отказать в просьбе установить неполный рабочий день:

беременным;

ухаживающему за ребенком в возрасте до 14 лет;

ухаживающему за несовершеннолетним инвалидом;

ухаживающему за больным членом семьи по медицинскому заключению.

Но неполное рабочее время ограничено периодом наличия обстоятельств.

Если сотрудник вынужден брать неполный рабочий день, это не влечет никаких изменений в продолжительности отпуска, исчислении трудового стажа и других трудовых прав.