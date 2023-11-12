Предложение сократить рабочую неделю на час разъяснили в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил сделать пятницу сокращенным рабочим днем. Он рассказал, что первое обсуждение этого вопроса прошло еще в июле 2023 года. Эксперты тогда обратили внимание, что из-за роста занятости и снижения безработицы в 2022 году выросла не только средняя продолжительность рабочей недели, но и общее количество отработанных человеко-часов.
Сенатор напомнил, что в пандемию все перешли на удаленную работу — можно сказать, что сейчас люди находятся в смешанных условиях труда. Поэтому прежде всего эта мера направлена на работников тяжелых предприятий, офисных сотрудников и работников госструктур — тех, кто работает 5/2, пишет «Парламентская газета».
«Несмотря на шутки из разряда "это всего лишь час", именно этот час служит дополнительным временем для эмоционального восстановления. В случае принятия проекта федерального закона эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», — сказал Гибатдинов.
Парламентарий также заверил, что работодатели совершенно не будут против, так как он общался с представителями различных компаний — в целом многие и так разрешают сотрудникам уходить в пятницу пораньше.
«Со своей стороны считаю, что правильный баланс отдыха и работы способствует повышению производительности труда, что нужно и дальше работать в направлении формирования новых мер, направленных на защиту прав трудящихся», — заключил Гибатдинов.
Согласно действующему законодательству, работать меньшее количество часов в день могут:
Существует и такое понятие, как неполный рабочий день, который может устанавливаться по соглашению между работником и работодателем. Тогда зарплата будет исчисляться пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ.
По статье 93 Трудового кодекса работодатель не может отказать в просьбе установить неполный рабочий день:
Но неполное рабочее время ограничено периодом наличия обстоятельств.
Если сотрудник вынужден брать неполный рабочий день, это не влечет никаких изменений в продолжительности отпуска, исчислении трудового стажа и других трудовых прав.