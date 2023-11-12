Псковское региональное отделение РВИО и Государственный архив Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщается в Telegram-канале регионального отделения РВИО.
Документ подписали руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов и директор учреждения, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова.
Стороны договорились консолидировать усилия при реализации совместных историко-просветительских проектов, сохранять историческую память и бороться с попытками фальсификации истории.