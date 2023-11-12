Общество

Регионам могут дать право запрещать продажу в розницу пива в многоквартирных домах

В Госдуму внесён проект закона о праве субъектов РФ устанавливать запрет на розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах. Соответствующая инициатива (483486-8) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Проект закона предусматривает изменения в федеральный закон 171-ФЗ.

Учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать своими законами «запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с осуществлением розничной продажи такой продукции в объектах общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», пишет «Интерфакс».

Также субъекты смогут устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

Кроме того, в ведение регионов предлагается передать право вводить «ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях».

В целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов РФ суррогатной алкогольной продукцией «Мистр Сидр», предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Законопроект предусматривает запрет на «производство пивных напитков из закупленного пива».

Инициатива предлагает запретить «использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции, относительно ее природы, состава, лечебных свойств».

Авторами проекта закона стала большая группа депутатов Госдумы, в частности, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, вице-спикер Петр Толстой, депутат Надежда Школкина, а также ряд сенаторов.