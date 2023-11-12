Общество

Пляжный комплекс обустроят в псковской деревне Муровицы

Фонд инвестиционного развития и ЗАО «Агрофирма "Победа"» заключили договор на сопровождение инвестиционного проекта «Пляжный комплекс "Муровицы"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Проектом предполагается создание рекреационно-спортивной зоны в деревне Муровицы Псковского района. Проект планируется к реализации в 2023 году.

Объем инвестиций составляет 136,336 млн рублей, количество новых рабочих мест – 30. Сроки ввода в эксплуатацию назначены на 2026 год.

Предпосылкой к реализации инвестиционного проекта стал рост популярности внутренних курортов и региональных зон отдыха.

На первом этапе реализации проекта предполагается строительство 10 домиков для временного проживания отдыхающих, а также создание зоны глэмпинга из 20 объектов, объединяющих в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Также проектом предполагается строительство видового ресторана и открытой террасы. На территории пляжа будут располагаться навесы от солнца, душевые кабины, туалеты, а также объекты розничной торговли, бюро аренды спортивного инвентаря.