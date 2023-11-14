Общество

«Мозг-на-чипе» для разработки лекарств появится в России в 2026 году

Специалисты Научного центра неврологии (НЦН) и МГТУ имени Н. Э. Баумана приступили к разработке уникальной модели мозга-на-чипе, сообщил декан факультета «Биомедицинская техника» МГТУ имени Баумана, руководитель НОЦ «Мягкая материя и физика флюидов» Станислав Юрченко.

«Цель проекта — создание функционирующей двухбарьерной микрофизиологической системы на чипе, которая включается в себя модель гематоэнцефалического и модель гематоликворного барьеров. Всё это позволит в ускоренном режиме испытывать лекарства и диагностировать нейрозаболевания», — приводят слова Юрченко «Известия».

К данному моменту проект находится на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок (НИОКР). До сих пор при in vitro (в пробирке) скрининге соединений с потенциальной фармакологической активностью в отношении клеток головного мозга никак не учитываются механизмы, связанные с общим влиянием процессов проникновения соединений через два барьера.

«Это объясняется технологическими сложностями в моделировании такой микрофизиологической системы, оценке проницаемости и целостности обоих барьеров», — отметила учредитель Фонда развития отечественной науки, техники и медицины «Фронтмед», заместитель директора по научно-организационной работе и развитию НЦН Елена Гнедовская.

Первые такие модели должны быть получены в 2026 году, рассказала Елена Гнедовская.