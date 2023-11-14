Общество

Новые стипендии президента для аспирантов могут составить 75 тысяч рублей

Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, соответствующий указ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти до конца ноября, заявил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский.

«Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — приводит слова Секиринского РИА Новости.

Он отметил, что такие стипендии — одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым», — добавил замминистра.

Он пояснил, что в конкурсе примут участие и научные руководители, но деньги выдадут лишь аспирантам, а их менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационные исследование и защитится.

«Возможность действовать тандемом, она, наверное, более правильная с точки зрения передачи опыта, потому что мы таким образом поддерживаем и наших выдающихся ученых, которые формируют свою школу», — заключил Секиринский.

Как указано на сайте Минобрнауки, конкурсный отбор кандидатов на получение этих выплат ведомство будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.