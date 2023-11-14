Общество

Псковских осужденных ознакомили со всеми этапами переработки древесины

Учебно-методический сбор сотрудников производственно-технических служб провели в УФСИН России по Псковской области в течение двух дней под руководством заместителя начальника территориального органа Андрея Одина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Программа мероприятия включала в себя как лекции, так и практические занятия, организованные на базе аппарата управления, а также центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор Себежского района).

В ходе лекционных занятий участники рассмотрели ряд теоретических вопросов, изучили нормативно-правовые документы по организации производственной деятельности, нормированию и оплате труда осужденных. На конкретных примерах обсудили принципы взаимодействия исправительных учреждений с органами муниципальной власти региона и осуществления маркетинговой деятельности.

Практическая часть была посвящена изучению особенностей организации производства на различных участках: швейных, дерево- и металлообработки, раскройного цеха. На специально оборудованном учебном месте присутствующих ознакомили со всеми этапами переработки древесины. В ходе занятий изучены и другие важные тематические вопросы.

Как отметил руководитель учебно-методического сбора Андрей Один, развитие производства в исправительных учреждениях – одно из ключевых направлений деятельности УИС, требующее постоянного изучения передовых методов работы, а привлечение осужденных к труду и погашение ими исков – важнейшая задача пенитенциарного ведомства региона.