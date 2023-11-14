Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск посвящен деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.

Что это за организация, каковы ее цели, по каким направлениям она осуществляет свою деятельность и насколько активно представлена в псковском регионе? На эти и другие вопросы ответят директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области, заведующий центром языкового образования ПОИПКРО Елена Печерская и врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в Псковской области в сфере образования Екатерина Гончарова.

Ведущая — Татьяна Иванова.

Трансляция завершена.