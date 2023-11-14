Общество

Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Один из основателей рок-группы «Алиса» Гитарист Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни, сообщили в официальном сообществе группы во «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — приводит текст публикации РИА Новости.

Шаталин — советский и российский гитарист и клавишник, аранжировщик, автор песен. Создатель группы «Демокритов колодец», один из основателей группы «Алиса». Вышел из состава группы в 2003 году.

Шаталин принимал участие в записи таких известных альбомов группы «Алиса», как «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка».