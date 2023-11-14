Общество

Госдума повысила пенсии военным и неработающим пенсионерам

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законы, согласно которым пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%, а военных с 1 октября увеличатся на 4,5%. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения коснутся почти 35 млн российских граждан.

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому с 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 7,5%, пишет «Газета.Ru».

Проект внесли на рассмотрение в сентябре этого года вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. В документе сказано, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии повысят до 8134,9 рубля. Размер выплаты должен был быть изначально увеличен с 7567,3 рубля до 7915,4 рубля, но благодаря внесенному изменению пенсионеры станут получать выплаты в соответствии с инфляцией.

В итоге средний размер страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он добавил, что более 32 млн россиян в новом году получат увеличенные пенсии. По словам спикера Госдумы, президент России Владимир Путин поручил чиновникам заняться обеспечением пенсионеров достойным уровнем выплат.

Согласно принятому в двух чтениях закону, с 1 октября 2024-го пенсии военных и приравненных к ним лиц повысят на 4,5%. Как уточнил Володин, мера затронет более 2,7 млн человек.

«Наша задача – поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5 %, а с 1 октября выросли еще на 10,5%», — сообщил чиновник.

В 2024 году увеличатся выплаты беременным россиянкам. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 122 тысяч. рублей в месяц против сегодняшних 83 тысяч.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 565 тысяч рублей, сейчас он составляет 383 тысяч. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет также вырастет с 33,2 тысяч рублей до 49 тысяч. Итоговая сумма помощи зависит от зарплаты, которую получала женщина.

Кроме этого, на уровень инфляции проиндексируют материнский капитал, ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам и пострадавшим от радиации.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в сентябре этого года внес законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии.

Согласно документу, пенсионер должен был получать дополнительную пенсию перед днем рождения. Инициаторы объяснили инициативу тем, что многие россияне пенсионного возраста не могут организовать себе праздничный стол.

Идею отклонили на основании отсутствия заключения правительства.

Подобный законопроект вносили и в 2021 году, но тогда выплату предлагали давать на Новый год. В Госдуме решили его не принимать, поскольку пенсионеры получают выплаты разного размера в качестве компенсации утраченного заработка.