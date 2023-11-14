Общество

Зарплатные «аппетиты» псковичей оказались самыми скромными в СЗФО – аналитики

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области по итогам октября составила 40 000 рублей. За год зарплатные запросы местных жителей выросли на 5 000 рублей. При этом зарплатные «аппетиты» местных жителей не превышают средние ожидания соискателей по России. Они меньше на 20 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слубе сервиса по поиску работы hh.ru.

Наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются среди жителей Псковской области из профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (72 126 рублей), «Сельское хозяйство» (69 482 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (61 981 рублей), «Добыча сырья» (60 652 рублей). Высокие зарплаты запросы и у соискателей из сферы «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость» (по 60 000 в каждой сфере).

В свою очередь, наиболее скромные зарплатные притязания наблюдаются в сферах «Розничная торговля» (31 600 рублей), «Туризм» (30 517 рублей), «Домашний, обслуживающий персонал» и «Административный персонал» (по 35 000 рублей).

Самыми требовательными в регионах СЗФО на данный момент являются петербуржцы – они запрашивают доход, превышающий средние запросы жителей СЗФО более чем на 8 000 рублей. А самыми скромными в зарплатных запросах оказались жители Псковской области – их средние запросы сейчас находятся на уровне 40 000 рублей.