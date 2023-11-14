Общество

Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетило более 160 тысяч человек

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» посетило более 160 тысяч гостей. Это результат работы площадки за первые 10 дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Посетители стенда познакомились с мультимедийным шоу, которое разворачивается на большом экране внутри уменьшенной копии Варлаамовской башни. Волонтеры на площадке рассказывают об истории Псковской земли, знаковых для региона реликвиях. Популярностью пользуются мультимедийная велопрогулка по живописным местам Псковщины, а также развлечения — викторина, в ходе которой посетители ищут на предложенных изображениях Псковскую область, а также интерактив «Гадание» — гости узнают, когда они посетят регион и куда поедут.

Стенд также стал площадкой для национального рекорда по непрерывной игре на балалайке. Его установил музыкант-виртуоз Константин Абабков. Они исполнил в течение часа порядка 60 композиций.

Все гости также получают возможность выиграть путешествие в Псковскую область на двоих и другие памятные призы. Розыгрыш «Колесо фортуны» проводит Туристский информационный центр Псковской области. Первые счастливчики уже получили награды.

Международная выставка-форум «Россия» проходит по инициативе президента РФ Владимира Путина и представляет достижения всех 89 регионов страны, министерств и корпораций. Событие развернулось на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Работает выставка со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. Продлится событие до 12 апреля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.