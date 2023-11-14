Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Информационный суверенитет страны — это не только необходимая, но и достижимая цель на пути развития России. Роскомнадзор — один из главных инструментов, который позволяет защищаться от внешних угроз, от размывания ценностей, от пропаганды насилия и вражды», - отметил губернатор.

Особое уважение Михаил Ведерников выразил сотрудникам ведомства, которые несут непростую и напряженную службу, проявляя высокий профессионализм, компетентность и принципиальность. «Результаты их работы заслуживают искренней благодарности», - подчеркнул он.

Губернатор поблагодарил сотрудников Роскомнадзора за труд и пожелал им сил, терпения и новых успехов на благо страны.