Общество

Зооприют «Невельские хвостики» временно не принимает собак

Зооприют «Невельские хвостики» временно не принимает собак, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Сломалась газовая плита, семь лет бесперебойной работы, огромное количество сваренной каши, неподъемный вес кастрюль и вот результат: из четырех конфорок рабочая только одна. Не прошу денег, не прошу вас варить еду для хвостиков, да и не прошу "в дар" плиту. Так как она установлена у меня дома и, соответственно, была в личном пользовании, то решение данной проблемы - сугубо мое личное участие. Поэтому одна только просьба, не старайтесь спихнуть в приют сейчас новых хвостиков, если уже нашли, попробуйте определить найденышей самостоятельно. Мне надо пару недель, чтобы все исправить», - говорится в сообщении.

В приюте подчеркнули, что содержащиеся в нем животные не останутся голодными.