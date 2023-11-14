Общество

Магнитная буря прогнозируется на следующей неделе

Специалисты прогнозируют новую магнитную бурю на следующей неделе. Согласно данным Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, магнитосфера Земли будет неспокойной с 22 по 26 ноября.

22, 24 и 25 ноября ожидается слабая магнитная буря уровня G1; 23 и 26 ноября магнитосфера останется возбужденной, пишет «Парламентская газета».

Напомним, 5 ноября на Земле прошла сильная магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».