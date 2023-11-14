Общество

Вейпы в России предложили полностью запретить

Полный запрет на розничную торговлю никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки считают необходимым установить депутаты от ЛДПР. Накануне Международного дня отказа от курения, который в этом году отмечают 16 ноября, они разработали соответствующий законопроект, который планируют в ближайшее время направить на отзыв в Правительство и внести в Госдуму. Число вейперов в России только растет, несмотря ни на какие вводимые ограничения, поэтому действовать нужно радикально, уверены парламентарии.

Вейпинг, то есть процесс курения электронной сигареты и использование испарителей, пропагандируют как безопасную альтернативу обычному табаку. Но он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей. Врачи даже выделяют особое заболевание — вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость. Такие доводы авторы законопроекта о запрете вейпов привели в пояснительной записке.

Даже безникотиновые жидкости для вейпов не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ при вдыхании в виде пара может привести к тяжелым заболеваниям легких, сказано в документе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 32 страны полностью запретили продажу электронных средств доставки никотина. Еще в 79 странах введены различные ограничения. России следует пойти по первому пути, уверены в ЛДПР. «Полный запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего страны», — сказал «Парламентской газете» соавтор законопроекта, глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Фракция, по его словам, последовательно идет по пути борьбы с курением и сворачивать с него не планирует.

По данным Минфина, на 1 января 2023 года поступления акцизов на вейпы и жидкости для них составили 6,4 миллиарда рублей.

Курильщиков сигарет в России, и по данным официальной статистики, и по опросам социологов, становится с каждым годом меньше. В Росстате считают, что постоянно курят около 22 процентов наших сограждан старше 15 лет, это 32,2 миллиона человек. Во Всемирной организации здравоохранения в 2022 году насчитали 26 процентов курящих россиян. А прошлогодний опрос ВЦИОМ выявил 33 процента курильщиков в городах страны.

А вот количество вейперов, то есть тех, кто использует электронные системы доставки никотина, нагревающие жидкость и превращающие ее в пар, в последние годы только росло. Около четырех миллионов россиян, по экспертным оценкам, предпочитают электронные сигареты. Число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет.

Парламентарии поддержали ряд ограничений о продаже вейпов в России, но это пока не помогло снизить количество их потребителей, констатировал Ярослав Нилов. «Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов из-за их запрета, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», — заключил депутат «Парламентской газете».

В этом году в России запретили продавать вейпы несовершеннолетним, выпускать в обращение никотиносодержащую продукцию с добавлением ароматизаторов и других добавок, открыто выкладывать и демонстрировать устройства для потребления никотина. Кроме того, электронные сигареты нельзя продавать на ярмарках, выставках и дистанционным способом, а только в магазинах и павильонах.

Ограничения повсеместно нарушают, о чем неоднократно говорили парламентарии, участвовавшие в профилактических рейдах в городах страны. При этом привлечь продавцов к ответственности оказывается сложно — зафиксировать нарушения могут полицейские, но выписывать штраф будут в Роспотребнадзоре, куда нужно отправлять пакет документов.

В Мосгордуме в октябре анонсировали внесение в Госдуму пакета законопроектов, предусматривающих запрет информации о дистанционной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией в СМИ и интернете, а также механизм мониторинга этой информации. Выявлять и блокировать такие сайты сможет Роскомнадзор. Парламентарии также хотят внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, установив штрафы за незаконную рекламу вейпов.