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Чем опасен избыток кальция в организме, объяснил врач

Кальций – один из самых важных элементов для человека, он входит в состав костной ткани, влияет на свертываемость крови, обмен веществ и состояние иммунной системы. Для здоровья плох как дефицит, так и избыток этого вещества в организме, отметил врач-терапевт Георгий Сапего.

В интервью радио Sputnik он назвал основные причины чрезмерного повышения уровня кальция в крови.

«Наш организм хорошо умеет всасывать кальций из пищи, "упаковывать" в кости и выводить с мочой. От баланса этих процессов зависит содержание кальция в крови и разных органах. В 90% случаев уровень кальция в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований. Кроме того, чтобы самостоятельно не спровоцировать переизбыток минерала, не нужно злоупотреблять витаминами D и С, не нужно без назначения принимать препараты кальция. Лишний кальций может непредсказуемо откладываться в разных органах, это называют кальцинозом», – предупредил Георгий Сапего.

Терапевт перечислил возможные последствия этого нарушения.

«Кальций участвует в работе нервных клеток и мышц. Поэтому если в крови повышается уровень кальция, люди становятся вялыми, а сердце работает с перебоями. Если кальций повысился из-за того, что гормоны или витамин D вытянули его из костей, то могут появиться боли в костях. Если почки пытаются вывести лишний кальций, то будет частое мочеиспускание. Если почкам приходится долго выводить большое количество кальция, то могут образоваться камни», – уточнил Георгий Сапего.

Однако в большинстве случаев кальциноз протекает без симптомов, его можно выявить только при обследовании, добавил терапевт.

«Обычно кальциноз никак себя не проявляет, врач сам известит вас об этом (диагнозе, – ред.) после обследования. Это может быть эндокринолог, уролог, нефролог, кардиолог, онколог, ортопед. У каждого из этих специалистов могут быть свои варианты лечения», – заключил Георгий Сапего.