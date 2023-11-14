Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
участие в президентских выборах
национальность белоруска
бизнес-ланчи вкусные обеды
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Досуг псковского школьника
Господин Рейтингомер
День открытых дверей «Академия слуха»
Экономим на покупках
ЛОНГРИД проверить здоровье
Теплый дом ЛОНГРИД
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
Региональные меры соцподдержки
«Истфакт» Инженерное чудо России
вопросы о муниципальной реформе
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 14.11.2023 19:500 Заболеваемость коронавирусом растет в Псковской области 16.11.2023 09:150 Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу 16.11.2023 09:030 Отреставрированные советские фонари включат в Великих Луках 16 ноября 16.11.2023 08:470 Собачьи площадки предложили создавать в регионах при «реновации» 16.11.2023 08:230 Интерес к специалистам без опыта вырос на рынке труда в России 16.11.2023 08:110 Подачу коллективных судебных исков хотят упростить
 
 
 
Самое популярное 09.11.2023 13:345 Детский сад и 15 многоэтажек будут строить под Псковом 09.11.2023 08:572 Ведерников-style 2.0. 09.11.2023 11:503 Тараканы идут в гости 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Подачу коллективных судебных исков хотят упростить

16.11.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

В России могут создать единый портал для подачи коллективных судебных исков и упростить требования к их оформлению. Так к заявлению сможет присоединиться больше людей, чьи права нарушили, а шансы восстановить справедливость и получить компенсацию увеличатся, считают в Совете Федерации, где разработали соответствующий законопроект. Копия документа, который в ближайшее время направят для согласования в кабмин. В Госдуму законопроект планируют внести в начале следующего года.

Возможность подавать коллективные гражданские иски появилась у россиян в 2019 году, с тех пор их количество в судах только росло: в 2020 году их было 689, в 2021-м — 741, в 2022-м — 770. Тем не менее доля таких дел в общем судопроизводстве ничтожно мала и составляет тысячные доли процента, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Желающих защитить свои права по тем или иным поводам — миллионы, уверен сенатор. Например, пользователи приставок PlayStation, которые после ухода из России выпускавшей их компании лишились возможности использовать дорогую игрушку. Соответствующий иск к компании Sony подали лишь 28 человек в Москве.

В феврале 2022 года стало известно об утечке таблиц с персональными данными пользователей сервиса доставки «СДЭК-Глобал», в открытый доступ попали почти 1,3 миллиона информационных строк, а к коллективному иску присоединились лишь несколько десятков человек. Известны и другие дела о массовых утечках данных, где иск подавал и вовсе один человек. Часто поодиночке приходится отстаивать свои права и обманутым дольщикам, хотя застройщики кидали сотни людей.

В первом полугодии 2023 года суды рассмотрели 418 групповых исков в рамках гражданского производства и 17 — в рамках административного. Такая статистика, по мнению Артема Шейкина, не соответствует реальной правовой картине, ведь массовые нарушения часто фиксируют в области прав потребителей, при медицинском обслуживании, в работе ЖКХ и других сферах жизни людей.

Часто люди не знают о возможности защитить свои права, если закон нарушили в отношении большой группы граждан. А если они и слышали про коллективные иски, то, чтобы такой подать, нужно сначала найти товарищей по несчастью, вместе собирать документы, ходить по судам и так далее. В общем, сложно и долго. Чтобы так не было, сенатор Шейкин предложил внести изменения в ряд законов — в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

В частности, предложено создать единую цифровую платформу с информацией о поданных или планируемых к подаче коллективных исках, а также упростить процедуру их подачи. Человеку может даже не потребоваться идти в суд лично — необходимые документы можно будет предоставить через уже работающую государственную систему «Правосудие». Ею можно пользоваться, имея учетную запись на портале госуслуг. Кроме того, член Совфеда считает необходимым уменьшить количество истцов для признания иска коллективным — с нынешних двадцати до десяти человек. Перечисленные нормы содержит разработанный законопроект, который Артем Шейкин планирует в ближайшее время направить в кабмин, а после согласования внести в Госдуму.

Еще одна проблема, которая тормозит развитие коллективных исков, — возмещение судебных расходов. По закону их должен принять на себя истец, но если заявителей несколько, то кто конкретно будет платить? Этот вопрос сейчас решают коллективно, а решение необходимо заверить у нотариуса. По мнению Артема Шейкина, норму нотариального согласия следует из законодательства исключить. Ведь собрать вместе всех истцов, особенно если их много и они находятся в разных городах, невозможно.

Предложенные меры, по словам сенатора, сделают институт коллективных исков более популярным в России и снизят нагрузку на судебную систему, ведь в одном процессе можно будет рассмотреть сразу несколько жалоб.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 215 человек
16.11.2023, 09:580 Движение на участке улицы Народной ограничат в Пскове с 12:00 16.11.2023, 09:450 Рестораны наращивают закупки российского вина 16.11.2023, 09:280 Россияне с долгом свыше 500 тысяч рублей стали активно заявлять о банкротстве 16.11.2023, 09:150 Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу
16.11.2023, 09:030 Газ пустили в две блочно-модульные котельные в Кунье 16.11.2023, 09:030 Отреставрированные советские фонари включат в Великих Луках 16 ноября 16.11.2023, 08:470 Собачьи площадки предложили создавать в регионах при «реновации» 16.11.2023, 08:360 Внутрипоселковые газопроводы построили в псковской деревне Федоровщина
16.11.2023, 08:230 Интерес к специалистам без опыта вырос на рынке труда в России 16.11.2023, 08:110 Подачу коллективных судебных исков хотят упростить 16.11.2023, 07:560 Эксперты назвали самые популярные маршруты для новогодних каникул россиян 16.11.2023, 07:352 Юрист предупредил о новых правилах выезда россиян за границу
16.11.2023, 07:190 Чем опасен избыток кальция в организме, объяснил врач 16.11.2023, 07:000 Вейпы в России предложили полностью запретить 15.11.2023, 22:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку ищут в Пскове 15.11.2023, 21:450 Региональный центр финансовой грамотности провел лекции в Опочке
15.11.2023, 21:400 Около половины туристов бронируют путевки за один-три месяца до отпуска - опрос 15.11.2023, 21:370 Лучших спортсменов и тренеров Псковской области наградят 15 декабря 15.11.2023, 21:200 В Псковской области соберут новогодние подарки для детей Херсонщины 15.11.2023, 21:000 Пушкиногорский район получил финансирование на капремонты четырех объектов
15.11.2023, 21:000 В учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 поговорили о доброте и профессиях 15.11.2023, 20:430 Следователи проводят классные часы в школах Пскова 15.11.2023, 20:400 Пирсы к пожарным водоемам оборудуют в бежаницких деревнях после вмешательства прокуратуры 15.11.2023, 20:200 Псковским школьникам рассказали о возможностях обучения в ведомственных вузах
15.11.2023, 20:000 «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? ВИДЕО 15.11.2023, 19:401 Расширены основания для применения процедуры внесудебного банкротства физических лиц 15.11.2023, 19:200 О трагедии деревни Красуха расскажут на очередных Александро-Невских беседах в Пскове 15.11.2023, 19:000 Работы по усилению фундаментов башни Нижних решеток завершают в Печорах
15.11.2023, 18:450 Отчеты о работе над диссертациями сдали сотрудники Псковского филиала университета ФСИН 15.11.2023, 18:410 Учащиеся псковской музыкальной школы победили на всероссийском конкурсе «Душа баяна» 15.11.2023, 18:390 Мошенники обогатились сбережениями псковичей на сумму более полутора миллионов рублей 15.11.2023, 18:290 Магнитная буря прогнозируется на следующей неделе
15.11.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? 15.11.2023, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 ноября 15.11.2023, 18:150 Контрольные стрельбы провели в псковском управлении Росгвардии 15.11.2023, 18:080 Матери получившего перелом на батутах псковича выплатят компенсацию морального вреда
15.11.2023, 18:000 Предварительные итоги нацпроекта «Культура» подвела Ольга Тимофеева в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 15.11.2023, 17:500 Более 3 тысяч пенсий по инвалидности в 2023 году проактивно оформило отделение СФР по Псковской области 15.11.2023, 17:450 Свыше 340 млн рублей в этом году направлено на ежемесячную выплату многодетным семьям Псковской области 15.11.2023, 17:430 Избитые и подстреленные: почему псковичи издеваются над животными, и что им за это грозит
15.11.2023, 17:400 Традиционные губернаторские елки организуют для детей в Псковской области  15.11.2023, 17:320 Храмы Мальского монастыря в Печорском районе находятся в аварийном состоянии 15.11.2023, 17:181 Власти Псковской области провели внеплановую проверку Себежской районной больницы 15.11.2023, 17:120 Зооприют «Невельские хвостики» временно не принимает собак
15.11.2023, 16:562 Школьники будут изучать боевое применение беспилотников 15.11.2023, 16:480 «Дачи Деда Мороза» в этом году не будет — Ольга Тимофеева 15.11.2023, 16:412 Цены на помидоры взлетели в Псковской области 15.11.2023, 16:270 Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета
15.11.2023, 16:220 В Центре культурного развития в Острове завершают строительно-монтажные работы 15.11.2023, 16:190 Михаил Ведерников поздравил сотрудников Роскомнадзора с 30-летием ведомства 15.11.2023, 16:140 Исполнение нацпроекта «Культура» в Псковской области составляет 100%  15.11.2023, 16:130 Андрей Маковский в «Политбюро»: почему «Новые люди» малоотличимы от старых партий. ВИДЕО
15.11.2023, 16:070 Набсовет «Моглино» одобрил к реализации инвестиционные проекты по производству электробусов и переработке специй 15.11.2023, 15:510 Капитальный ремонт детской школы искусств в Печорах идет в плановом режиме – Ольга Тимофеева 15.11.2023, 15:450 Гололедицу и до -4 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября 15.11.2023, 15:370 Дом фольклора в усвятской деревне Церковище планируют открыть 30 ноября
15.11.2023, 15:330 В России стартовала предновогодняя акция «Елка желаний» 15.11.2023, 15:282 Отремонтированный по нацпроекту Торошинский дом культуры активно ведет свою деятельность 15.11.2023, 15:253 Андрей Маковский: Я бы хотел прожить в Псковской области всю жизнь 15.11.2023, 15:200 Одну из главных особенностей стенда Псковской области на выставке «Россия» назвала Ольга Тимофеева
15.11.2023, 15:1610 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 15.11.2023, 15:140 День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря 15.11.2023, 15:100 Сергей Вострецов выступил сопродюсером комедии «Папу маме заверните» 15.11.2023, 15:061 Андрей Маковский: «Новые люди» — кратчайший путь к участию в выборах
15.11.2023, 15:021 Ледовое шоу «Бременские музыканты на льду» пройдет в Пскове 15.11.2023, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о предварительных итогах нацпроекта «Культура» в Псковской области 15.11.2023, 14:550 Стенд Псковской области на выставке «Россия» посетило более 160 тысяч человек 15.11.2023, 14:520 Wildberries изменит положения об отношениях с покупателями и продавцами
15.11.2023, 14:400 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II. ВИДЕО 15.11.2023, 14:311 Союз «Новых людей» и «Партии роста» продолжит действовать - Андрей Маковский 15.11.2023, 14:270 Киностудия Горького выпустит документальный фильм о Раисе Горбачевой 15.11.2023, 14:201 Региональную Красную книгу переиздадут в Псковской области
15.11.2023, 14:140 Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента 15.11.2023, 14:090 «Метражи»: Как обезопасить сделку с недвижимостью? 15.11.2023, 14:060 Без консервантов и красителей: как «Велрыбпром» коптит рыбу  15.11.2023, 13:550 Депутаты должны исправлять «косяки» чиновников — Андрей Маковский
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru