Общество

100 человек уже обратились за помощью в новый ФАП в себежской деревне Томсино

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова оценила работу нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Томсино Себежского района. ФАП открыл свои двери для пациентов две недели назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Медицинское подразделение вице-губернатор посетила вместе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, главой Себежского района Леонидом Курсенковым и главным врачом Себежской районной больницы Алексеем Прокофьевым.

Первый вице-губернатор осмотрела помещения ФАПа. Здесь граждане могут пройти первичный осмотр или диспансеризацию, сдать анализы, приобрести лекарства. «За первые 2 недели работы ФАПа только по диспансеризации были обследованы 30 человек. Всего за помощью обратились 100 пациентов», — рассказала старший фельдшер Марина Хлудок.

Новый ФАП обслуживает не только порядка 300 жителей деревни Томсино, но и жителей 17-ти близлежащих населенных пунктов. Всего — 650 человек.

«У Марины Петровны один из самых больших участков в районе по охвату населенных пунктов и численности граждан. Поэтому она в числе первых, кто получил служебный транспорт», — отметил главный врач Себежской районной больницы Алексей Прокофьев.

Вера Емельянова положительно оценила условия, созданные для пациентов, и пожелала фельдшеру ФАПа успехов в работе.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Томсино построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», который инициировал президент России Владимир Путин. Всего в Себежском районе 19 ФАПов.