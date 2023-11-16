Общество

Пенсионерке из новосокольнической деревни помогли обновить колодец

Пенсионерке из деревни Дмитровичи Новосокольнического района помогли построить новый колодец. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Водопровода в населенном пункте никогда не было. Люди пользовались водой из колодцев, иногда ездили за ней в соседнюю деревню Зубатово, где есть водопровод. Колодец на участке пенсионерки Екатерины Чупровой долгое время был единственным близким источником воды для нее, но со временем он пришел в негодность. У женщины не было финансовой возможности отремонтировать колодец. Она обратилась к нам (фонду "Земляки" - ред.) за помощью. Мы выделили средства на бетонные кольца», - рассказал Александр Козловский.

Работы по очистке колодца от старых срубов и установку новых бетонных колец выполнил местный предприниматель, администрация Маевской волости оказала организационную помощь.

«Спасибо всем за деятельное участие!» - добавил Александр Козловский.