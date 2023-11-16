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Общество

Досрочная пенсия безработным вырастет в 2024 году

17.11.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

В следующем году размер досрочной пенсии безработным гражданам составит 19,6 тысяч рублей, следует из заключения Счетной палаты (СП) на проект бюджета СФР. На октябрь 2023-го показатель составил 18,5 тысяч, рассказали в пресс-службе СП.

В 2025-м и 2026-м рост выплат продолжится и достигнет 20,6 тысяч и 21,6 тысяч соответственно. Таким образом, за три года средняя сумма досрочной пенсии увеличится на 17%, пишут «Известия».

Такие выплаты назначаются россиянам, официально признанным безработными за два года до выхода на пенсию. При этом увольнение должно произойти не по собственному желанию, а в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Досрочная пенсия гораздо ниже, чем страховая. Согласно бюджету Социального фонда России (СФР), в следующем году средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит 23,5 тысяч — на 20% больше преждевременных начислений.

Практика досрочного выхода на пенсию достаточно распространена в России, особенно в условиях кризиса, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, людям старшего поколения достаточно сложно устроиться на достойную должность. Поэтому, считает эксперт, они предпочитают регистрироваться как незанятые и оформлять досрочные выплаты, чтобы получать гарантированный доход, хотя и более скромный.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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