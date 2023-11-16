Общество

Назван способ убедиться в подлинности аптечного препарата

Путь медицинских препаратов от производителей до аптек полностью прозрачен, потому что в России действует система маркировки лекарственных средств, отметил директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов. Убедиться в подлинности того или иного препарата может каждый покупатель, добавил он.

«В нашей стране введена система маркировки лекарственных средств, на каждой упаковке нанесен код Data Matrix – это обязательный элемент маркировки. Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности. Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы "Честный знак" отсканировать код и получить все данные о товаре. Это касается не только отечественных, но и зарубежных лекарственных препаратов», – уточнил Станислав Смирнов в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, в каких случаях качество лекарственного средства может вызвать подозрения.

«Безусловно, нельзя полностью исключать человеческий фактор, но нелегальные производители не смогут загрузить контрафактный препарат в систему "Честный знак". Если вы покупаете лекарственное средство со свежей датой производства, но не видите маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки. Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Если упаковка имеет поврежденный вид – смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода – это уже повод для серьезных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии», – сказал Станислав Смирнов.

Дополнительно можно проверить лицензию самой аптеки, а также найти информацию о лекарстве в соответствующем реестре, посоветовал он.

«Аптечная деятельность лицензируется, требования к аптекам предъявляются на самом высоком уровне, они проходят регулярные проверки. Все лицензии можно проверить в открытом доступе. Также любой человек может зайти на государственные порталы, например, сверить информацию о лекарстве в Государственном реестре лекарственных средств с тем, что указано на упаковке. В реестре можно найти, например, сколько таблеток должно быть в блистере. Любое несоответствие может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара», – предупредил Станислав Смирнов.