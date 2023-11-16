Опыт региона по ведению профориентационной деятельности представлен на Всероссийской конференции по оценке качества образования

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова принимает участие во Всероссийской конференции по оценке качества образования, проводимой Рособрнадзором. В рамках мероприятия она представила региональный опыт ведения профориентационной деятельности в повестке формирования профильных психолого-педагогических классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фотография предоставлена пресс-службой правительства Псковской области
В докладе врио ректора ПОИПКРО отметила, что в 2023 году Псковский регион активно включился в федеральную повестку создания психолого-педагогических классов. Проект в регионе реализуется по двум направлениям: через создание профильных педагогических классов на базе образовательной организации и через реализацию дополнительной образовательной программы «Психолого-педагогический класс» на площадках школ-агрегаторов.
Екатерина Гончарова считает, что залогом успешной реализации проекта является тесное взаимодействие с муниципалитетами, работа в режиме живого диалога и оказание методической поддержки.
Конференция по оценке качества образования проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с Академией Минпросвещения России.
Основная идея конференции — представление и обсуждение современных способов, форм и инструментов научно-методического сопровождения эффективного управления качеством образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях, концептуальных основ федеральных целевых проектов (формирование функциональной грамотности, «Школа Минпросвещения России», ФГИС «Моя школа» и другие проекты).