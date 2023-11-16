Общество

Место встречи: улица Гражданская

Представляем очередной выпуск совместного с фотографом Александром Елисеевым проекта «МК в Пскове» - «Место встречи».

Улица Гражданская растянулась между двух рек — Великой и Псковы, но не доходит ни до одной из них. Улица Гражданская идет параллельно крепостной стены Окольного города, но расположена за ней. Ее нельзя назвать центральной, но и отдаленной тоже не назовешь. В этом, наверное, и есть ее особенность.

Плотная застройка здесь началась в начале шестидесятых, и большинство домов — привычные пятиэтажные хрущевки. Зато на стенах — приличная коллекция советских мозаик, а еще здесь можно увидеть другую коллекцию — граффити местных уличных художников.

Чем живет улица сейчас и какой интерес она представляет не только для местных жителей, но и для туристов — в нашей сегодняшней фотопрогулке. ПОДРОБНЕЕ >>>