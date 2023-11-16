Общество

Финалистки проекта «Мисс и Миссис Псков» готовятся к кулинарному конкурсу

Финалистки проекта «Мисс и Миссис Псков» готовятся к кулинарному конкурсу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта.

Фото здесь и далее: организаторы проекта «Мисс и Миссис Псков»

В ближайшее воскресенье в ресторане «Аристократъ» отеля «Old Estate Hotel & SPA****» состоится кулинарный конкурс в рамках фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2023».

Недавно состоялась жеребьевка, во время которой участницы вытянули счастливые карточки с названиями блюд, которые необходимо будет приготовить. На днях партнер фестиваля «ХолоДа!» доставил все необходимые продукты финалисткам.

«Приглашаем всех разделить праздник вкуса 19 ноября в ресторане "Аристократъ". Вход свободный», - добавили организаторы.