Общество

Прощание с Александром Роором пройдет в псковском ГКЦ 18 ноября

Прощание с заслуженным работником культуры РФ, почетным гражданином города Пскова Александром Роором пройдет 18 ноября в Городском культурном центре. Об этом сообщила его дочь Анна Роор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Роор. Фото: страница Анны Роор в социальной сети «ВКонтакте»

«Прощание с Александром Петровичем состоится завтра, 18.11.2023. Гражданская панихида состоится в ГКЦ (пл. Победы 1) с 9:00 до 12:00. Для всех желающих будет организован транспорт на кладбище. Папа любил желтые цветы», - написала она.

Александр Роор скончался 16 ноября в возрасте 73 лет.