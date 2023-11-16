Общество

Псковичка попросила отремонтировать двор дома на Сиреневом Бульваре

В рамках приёма граждан депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов провёл личную встречу с жителями микрорайона «Звёздный». Об этом сообщается в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа микрорайона «Звёздный» / «ВКонтакте»

Жительница дома №1а на Сиреневом Бульваре обсудила с депутатом состояние дорожного покрытия во дворе дома, парковку автомобилей во дворе на зеленой зоне. Кроме того, был поднят вопрос о сроках капремонта многоквартирного дома.

«Окажем содействие в решении данных вопросов. Дорога, к сожалению, не относится к придомовой территории, поэтому отремонтировать её за счет участия в программах не предоставляется возможным. По поводу капремонта МКД - направим соответствующий запрос на имя главы города, уточним об алгоритме внесения домов в краткосрочный план программы», - резюмировал Дмитрий Барабанов.