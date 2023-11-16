Общество

Псковичи смогут проверить свои знания о Конституции

Восьмой всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн-формате 12 декабря. Мероприятие приурочено к 30-летию основного закона Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В акции смогут принять участие все желающие: участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты вузов, учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся общеобразовательных учреждений, жители региона. Тест можно пройти по ссылке. Каждый участник акции получит сертификат, позволяющий оценить уровень личной правовой грамотности.

«Всероссийский тест на знание Конституции РФ» организован общественным движением «Гражданин». За семь лет в акции приняли участие более пяти миллионов человек в 89 субъектах Российской Федерации и русскоязычных общинах 27 иностранных государств. В 2022 году акция вошла в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».