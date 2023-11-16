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Общество

Михаил Ведерников отметил высокий уровень взаимодействия молодежи Псковской области и Республики Беларусь

17.11.2023 15:58|ПсковКомментариев: 0

Более 600 школьников и студентов из России и Республики Беларусь собрались в Пскове на Международном форуме «Мосты дружбы». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 ноября, во время торжественной церемонии открытия форума обратился к его участникам и организаторам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Губернатор в видеообращении поблагодарил каждого, кто вносит вклад в развитие отношений России и Республики Беларусь. Он также добавил, что потенциал сотрудничества между странами огромен — их объединяет единая история, культура, экономики государств дополняют друг друга в разных сферах.

«Академическое сообщество и вовсе понимает друг друга с полуслова. Достаточно было лишь небольшого толчка, чтобы наши вузы запустили десятки новых совместных инициатив, научные журналы, интересные совместные исследования, самоорганизовались в большой и перспективный консорциум», — отметил в обращении губернатор. Но главными участниками глава региона назвал активную и энергичную молодежь, кто формирует общее информационное поле и видит похожие вызовы.

«У нас сейчас практически каждое молодежное мероприятие проходит с участием белорусских делегаций. Это естественно, органично и полезно для всех сторон», — заметил Михаил Ведерников и пожелал участникам форума ставить перед собой амбициозные цели и достигать их на благо братских стран.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова в своем онлайн-приветствии отметила активность ПсковГУ в повестке, связанной с вопросами развития взаимодействия между Россией и Республикой Беларусь в рамках Союзного государства.

«Очень приятно, когда реализуются инициативы, благодаря которым студенты становятся ближе друг к другу, вместе придумывают новое, заряжая друг друга теплом и энергетикой. — сказала Ольга Петрова. — Псков — это место силы! Пусть история и традиции Псковской земли вдохновляют участников на творчество и созидание».

Поздравительный адрес от госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева передал начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Сергей Климов. В послании отмечено, что мероприятие вносит весомый вклад в развитие сотрудничества России и Белоруссии в сфере образования, способствует налаживанию связей между университетами, представителями государственных структур и молодежного сообщества.

С приветственными словами также выступили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и начальник Республиканского молодежного центра Республиканского института высшей школы Юлия Зинкевич.

Отметим, что форум «Мосты дружбы» проходит на площадке Псковского государственного университета в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Главная цель форума — вовлечение молодежи двух стран в работу по развитию молодежной дипломатии, межгосударственного молодежного сотрудничества и социально-общественной деятельности в рамках социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности.

Форум включает в себя сразу несколько треков. В рамках экспертного направления ключевым мероприятием станет подписание новыми участниками соглашения консорциума «Вместе» — открытого объединения, к которому могут присоединяться научные и образовательные организации России и Белоруссии.

Образовательный трек включает в себя лекции, мастер-классы, проектные семинары, интерактивы и тренинговые сессии, курсы повышения квалификации, которые проведут эксперты федерального уровня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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