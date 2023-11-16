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Общество

Уроженец Пскова Марат Никандров* включен в реестр иностранных агентов

17.11.2023 21:38|ПсковКомментариев: 0

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов на семь пунктов. Сообщение об обновлении списка размещено на сайте Минюста.

Наряду с другими лицами иноагентом «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента» объявлен М.И. Никандров.

По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, блогер Максим Никандров родился в Пскове в 2004 году. 

* 17 ноября 2023 года включен Минюстом в реестр иноагентов на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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