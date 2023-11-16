Общество

О каких болезнях может говорить лень, объяснила врач

Нежелание что-либо делать, апатия, отсутствие энергии – это в первую очередь повод задуматься над образом жизни, отметила врач-эндокринолог, диетолог, заместитель главного врача «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. В частности, она рекомендует оценить, достаточно ли вы спите.

«Надо спросить, высыпается ли человек, нормальный ли у него режим дня и ночи. Мы существа, которые взаимодействуют с планетой, и по ночам мы должны спать по шесть-восемь часов. Затем мы должны спросить, что человек ест. Если он плохо питается, если в его рационе преобладают быстрые углеводы (сладкое, булки) – то, что быстро "сжигается", значит, у него нет энергии, он не обеспечивает свою жизнедеятельность», – пояснила Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.

Упадок сил может также сигнализировать о каком-то патологическом состоянии, например, о гипотиреозе или анемии, продолжила она.

«Если мы говорим про патологические состояния, которые сопровождаются ленью, первое, что мы должны проверить, – работу щитовидной железы. Сдаем анализ на гормон ТТГ, это контролирующий гормон, который идет от головного мозга к щитовидной железе. По его уровню мы определяем, достаточно ли гормона щитовидной железы в организме, нет ли гипотиреоза. Следующий вопрос – нет ли анемии. Если в организме есть открытая анемия, то есть снижение гемоглобина, либо латентный железодефицит, то человеку тоже будет лень что-либо делать. Вообще, любые хронические заболевания, любая хроническая вирусная нагрузка отнимает энергию»", – заключила Екатерина Казачкова.