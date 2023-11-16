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Какие плоды становятся полезнее при тепловой обработке, уточнила диетолог

В рационе человека обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, причем как свежие, так и приготовленные, отметила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова. Она назвала продукты, лучшие свойства которых раскрываются после термической обработки. На первом месте в этом списке находятся томаты.

«При нагревании помидоров их клеточные стенки разрушаются, что позволяет лучше усваивать ликопин – антиоксидант, который помогает защитить организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, очень полезный для мужской репродуктивной системы. Также повышается содержание каротиноидов и флавоноидов. Однако при сильном нагревании некоторые питательные вещества могут разрушаться, поэтому рекомендуется готовить помидоры на пару или на медленном огне», – добавила Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, польза моркови, шпината, чеснока и даже яблок тоже увеличивается в процессе приготовления.

«Морковь при термической обработке высвобождает больше каротина, который помогает сохранять зрение и укреплять иммунитет. При приготовлении шпината в этом продукте повышается биодоступность железа, что способствует профилактике анемии. А в чесноке при нарезании и прогревании высвобождается алицин, который помогает бороться с инфекциями. Ну и на десерт – яблоки. При запекании они высвобождают больше пектинов, чем в свежем виде. Это помогает улучшить работу кишечника и снизить уровень холестерина», – сказала Александра Разаренова.