Общество

Названы скрытые опасности и риски уборки в доме

Иногда процедура уборки может навредить здоровью. Угроза может скрываться даже в запахе свежевымытой квартиры, рассказала основатель бутика клининга Елена Гершензон.

Бытует мнение, что после уборки непременно должен появиться «особый запах чистой квартиры». Производители бытовой химии подталкивают покупателей выбирать ароматизированные «хлопком» и «"свежестью» флаконы.

«На деле все эти композиции — не более чем нотки химических соединений в составе средства. При этом иногда технологи используют низкокачественное сырье и маскируют резкий запах химии хорошо продающимися отдушками», — объяснила специалист агентству «Прайм».

Независимо от того, синтетическая отдушка или растительная, она способна вызывать аллергию. В некоторых случаях аллергический приступ может спровоцировать сыпь, зуд, астму, удушье и даже опасный для жизни отек Квинке.

Стоит избегать даже средств с деликатным ароматом — они также могут вызвать острую реакцию, особенно, если в помещении плохая вентиляция. Отсутствие у бытовой химии ядовитого окраса и резкого запаха вызывает у многих людей сомнение в том, что средство эффективное. «Однако по факту нейтральность аромата и бесцветность говорят лишь о том, что в составе не содержатся отдушки и красители», — уверяет Гершензон.

Следует обратить внимание на этикетку средства для уборки — безвредное для здоровья количество поверхностно-активных веществ (ПАВ) — это концентрация не выше 5 процентов.

Эксперт рекомендует использовать экологичные товары, у которых помимо обязательных свидетельств о государственной регистрации (СГР) и паспорта безопасности имеются добровольные сертификаты 0+ и ЭКО. Наличие последних подтверждает, что такие средства прошли лабораторные проверки и не вредны человеку, животным и окружающей среде.