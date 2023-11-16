Общество

Адвокат рассказал о «подводных камнях» при заключении брачного договора

Что может быть прописано в брачном договоре, а чего там быть не должно, рассказал адвокат коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Северный Рим» Антон Газалов.

«По своей сути, брачный договор — документ, призванный регулировать имущественные отношения (управление недвижимостью, вкладами, накоплениями и так далее) супругов, находящихся в браке и при их разводе. Поэтому его составляют пары, где каждый из партнеров (или один) имеет свои активы и хочет заранее оговорить условия и тонкости их совместного использования. Кроме того, допускается пункт о содержании одного супруга другим в период брака и после развода. Это позволяет защитить права менее защищенного партнера. Причем прописать можно как фиксированную сумму, так и плавающую, а также период ее выплаты», — цитируют его «Известия».

Юрист обратил внимание на то, что договор можно заключить не только до вступления в брак, но и во время. Газалов отметил, что при первом варианте юридическую силу договор обретет только с момента регистрации официальных отношений. А во втором случае прописываются условия деления совместно нажитого в браке имущества, что существенно облегчит бракоразводный процесс, если он будет.

«Если брачный договор противоречит семейному законодательству (нормам Семейного кодекса РФ), он считается недействительным. Вот почему так важно отследить, чтобы в нем не было следующих пунктов: ограничивающих правоспособность, дееспособность супругов (в том числе права нетрудоспособного нуждающегося супруга на содержание), запрещающих защищать свои права в суде, регламентирующих какие-либо взаимоотношения с детьми (это под особым запретом), ставящих одного из супругов в неблагоприятное положение по сравнению с другим», — сообщил эксперт.

То есть нельзя прописывать, где и как второй супруг будет учиться, работать. Нельзя заставить его прописать отказ от вредных привычек, заставить определенное количество раз в неделю, месяц или другой период «отдавать супружеский долг» и так далее, добавил он. Также в документе не указывают, как нужно распределить имущество после смерти одного из партнеров. Для этого есть завещания, в том числе совместные.

«Здесь же нужно указать, что положение о приватизации жилья также относится к запрещенным для отражения в брачном контракте. Причина — процесс приватизации не считается имущественными отношениями партнеров. И попадает в юридическое поле действия спецзакона. Кроме того, не прописывается разделение имущества, приобретенного на маткапитал. Вроде это имущественный вопрос, но он затрагивает интересы детей. И ущемляет их, если родители решат делить не свою собственность, а собственность несовершеннолетних», — сообщил Газалов.

Брачный договор должен содержать пункты о правах и обязанностях супругов по взаимному содержанию в период брака и после развода; о вариантах приумножения семейного бюджета и способах его траты; о перечне имущества, которое получит каждая сторона при разводе.

Также можно прописать участие второго супруга в содержании первого при разводе. Например, будет муж содержать жену после развода или нет, добавил собеседник «Известий».

«Важно, что правильно составленный брачный договор должен быть нотариально заверен. Без этого он не обретет юридической силы. Также важно, чтобы в присутствии нотариуса стороны зачитали договор лично и получили разъяснения основных положений о своих правах и обязанностях, а также последствий заключения брачного договора. В противном случае документ может признаться судом недействительным. Подобная судебная практика уже была», — заключил адвокат.