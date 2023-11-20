Общество

«Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России

«Довольно холодная погода» будет преобладать на Северо-Западе России на неделе с 20 по 26 ноября, сообщает метеоцентр «Фобос».

«И только в конце периода в регион прорвётся циклон, несущий тепло Атлантики. В результате на севере и востоке региона в полуденные часы потеплеет до −5…−10°С, в юго-западной части – до −4…+1°С», - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге вплоть до среды существенные осадки маловероятны, а днём «вполне декабрьские» −4…−7°С. В четверг-пятницу пройдут снегопады и потеплеет до −1…−4°С.

В Москве самая высокая вероятность осадков в конце рабочей недели. В первую половину периода в полуденные часы −4…−7°С, к пятнице потеплеет до 0…−3°С.