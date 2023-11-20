Общество

«Росгосстрах» расширил функционал сервиса вызова скорой помощи в приложении

Для клиентов компании «Росгосстрах» по корпоративным программам добровольного медицинского страхования в мобильном приложении «РГС ДМС» существенно расширен функционал сервиса вызова скорой медицинской помощи. Теперь застрахованный может в режиме реального времени отслеживать статус вызова машины скорой помощи, получать push-уведомления при его изменении, а также следить за передвижением медицинской бригады непосредственно на карте, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Росгосстрах»

«Мы уделили особое внимание сервису получения экстренной медицинской помощи, поскольку именно в экстренных ситуациях застрахованным требуется оперативная информация о статусе вызова скорой помощи. Нередко в стрессовой ситуации ожидание прибытия скорой помощи только повышает тревожность, что может негативно отразиться на здоровье. Надеемся, что новый сервис избавит застрахованных от подобных ситуаций. Этот функционал "Росгосстрах" запустил одним из первых, и мы надеемся, что заданная планка станет новым стандартом заботы о здоровье для клиентов по корпоративному ДМС для всего рынка. Мы же продолжим внедрять инновации для улучшения взаимодействия с клиентом и обеспечения качественного оказания медицинских услуг», — отметила заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

Напомним, что сервис организации медицинской помощи «Цифровая клиника» в приложении «РГС ДМС» помимо вызова скорой помощи позволяет пообщаться с врачом онлайн, при необходимости вызвать врача на дом, получить гарантийное письмо для обращения в клинику, решить любой медицинский вопрос с врачом-куратором или медицинским советником, обратиться в контакт-центр через онлайн-чат.

Сервис отслеживания машины скорой помощи в мобильном приложении «РГС ДМС» реализован на базе информационной системы Medins (ООО «Медицинские информационные системы»).