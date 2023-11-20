Общество

О необычном хобби огнеупорщика рассказали «Псковские тепловые сети»

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» рассказало Псковской Ленте Новостей об увлечении своего сотрудника Александра Ильина, который трудится огнеупорщиком в ремонтной службе. Мужчина делает поделки из пластиковых бутылок.

Фото здесь и далее: МП «Псковские тепловые сети»

«На первый взгляд, данное хобби может показаться странным и непонятным. Как из обычных, бесформенных пластиковых бутылок можно соорудить нечто прекрасное? Мы сами не знали ответ на этот вопрос, пока не приехали в гости к Александру Александровичу. К нему у нас было очень много вопросов, самый главный – как ему вообще пришло в голову делать что-то из пластиковых бутылок? – рассказали в ПТС.

Александр Ильин увлекся подделками из бутылок во время отпуска в своем деревенском доме, где топил печь. Рядом лежала пластиковая бутылка, которая начала плавиться, и под воздействием температуры превратилась в непонятную фигуру. Когда он начинал своё хобби, не было Интернета, онлайн-магазинов и прочего, так что все идеи для своих работ Александр Ильин брал из головы, вдохновлялся, а для работы использовал старые паяльники и канцелярские ножи.

«Увидел красивый цветок, решил его сделать из бутылок, увидел интересный сувенир, сделал его из бутылок. Смотрел телевизор, заметил какую-то интересную фигуру или локацию - сделал её из бутылок. Вы не поверите, но наш герой не умеет рисовать, от слова совсем, мы были в шоке от этой информации, так как в нашем понимании, чтобы собрать что-то, нужно это нарисовать, разложить по деталям, как делают портные: нарисовали эскиз во всех проекциях, разбили его на элементы, сделали выкройку, собрали воедино и получили готовый продукт. Но наш герой так не делает. У него в голове рисуется 3D-модель, которую он интуитивно раскладывает на элементы, которые просто делает и собирает, нам сложно все это уложить в своей голове, но наш герой делает это с лёгкостью. У него невероятно развито пространственное мышление», – добавили в «Псковских тепловых сетях».

По мнению Александра Ильина, для того, чтобы творить, нужен максимальный беспорядок, нужно, чтобы кругом всё валялось, царил бардак и хаос, а ещё много пластиковых бутылок, только тогда он может работать. Вдохновение и идеи приходят спонтанно, на прогулке, во время работы, иногда даже во сне. Он может вскочить посреди ночи и начать записывать идеи.

Свои работы он просто раздаёт, дарит всем желающим и приносит на работу. Одно время он даже делал экспозицию у своего дома, она вызывала интерес местных жителей, все приходили, смотрели, фотографировались, рассказывали друзьям, но потом экспозицию уничтожили вандалы.

«Для любого творца – это невероятный удар, разочарование в людях, обида, апатия. Какое-то время наш герой вообще ничего не творил, но на помощь пришли подписчики, они стали его подбадривать и просить новые работы, сердце Александра Александровича дрогнуло, и он продолжил работу. Даже мы не ушли от Сан Саныча с пустыми руками, теперь в нашей квартире живёт один вечный цветок, который никогда не завянет, и всегда будет нас радовать», – заключили в ПТС.