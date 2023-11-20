Общество

День ветерана войск правопорядка отметили в псковской Росгвардии

День ветерана войск правопорядка отмечают 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководители управления Росгвардии по Псковской области поздравили участников ветеранской организации ведомства с 15-летием создания общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка и с Днём ветеранов войск правопорядка, а также вручили им благодарности.

«Ветеранская организация ведомства принимает активное участие в обучении и воспитании личного состава. Ветераны Росгвардии передают свой бесценный опыт новому поколению, а также проводят патриотическое воспитание детей и молодежи», - добавили в ведомстве.